Москва6 мая Вести.Экспозиция России, представленная на 61-й Венецианской биеннале, показывает образ открытой миру страны. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

По его словам, на биеннале продемонстрирована Россия, которая является не только европейской, но и ведущей евразийской державой.

Россия подготовила и представила … свою экспозицию, это проект группы авторов, молодых авторов, которые мне кажется, как раз и представляют образ России сегодняшней, но и в какой-то степени и образ России будущего, России достаточно широкой по своей сути, открытой миру сказал посол

Ранее сообщалось, что на биеннале открылся российский павильон. В течение нескольких дней на площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Павильон открылся в формате предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая.

РФ не участвовала в Венецианской биеннале с 2022 года. Возвращение страны вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины.