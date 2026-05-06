Карнеева рассказала о сложностях при открытии павильона РФ на биеннале в Италии Карнеева: открытие павильона на Венецианской биеннале стало для РФ квестом

Москва6 мая Вести.Открытие павильона на 61-й Венецианской биеннале в Италии стало для России квестом. Об этом ИС "Вести" заявила комиссар павильона России на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева.

Карнеева отметила огромный масштаб проекта.

На биеннале в Венеции – это самое сложное логистически место в мире. Мне кажется, вообще сложно сделать, а сделать в таких условиях это, наверное, такой был челлендж и квест для нас сказала Карнеева

На биеннале в Италии открылся российский павильон. В течение нескольких дней на площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Павильон открылся в формате предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая.

Ранее посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что экспозиция России, представленная на Венецианской биеннале в Италии, показывает образ открытой миру страны.