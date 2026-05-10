Москва10 мая Вести.Подготовка павильона РФ к участию в венецианском биеннале шла не по плану. Об этом ИС "Вести" рассказала комиссар павильона Анастасия Карнеева.

Она добавила, что на биеннале в Венеции самая сложная логистика в мире.

Проект такого масштаба [как павильон РФ] на биеннале в Венеции - это самое сложное логистическое место в мире. Мне кажется, вообще сложно сделать. А сделать в таких условиях - это, наверное, такой был челлендж и квест для нас. У нас очень молодая команда кураторов. У нас молодые музыканты. Они, мне кажется, не спят и не едят уже недели-две. Все очень нервничают. … Это все очень длительный подготовительный процесс. И в таких условиях он шел всегда не по плану. Постоянно что-то шло не по плану. Поэтому, конечно, нужно было импровизировать рассказала Карнеева

Ранее премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что открытие павильонов конфликтующих стран на Венецианской биеннале – хороший знак.