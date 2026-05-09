Москва9 мая Вести.Открытие павильонов конфликтующих стран на Венецианской биеннале является хорошим знаком. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, отметив, что искусство призвано сближать народы.

Отвечая на вопрос о скандале вокруг российского павильона, он подчеркнул, что искусство не знает границ и цензуры.

Искусство – это искусство. У него нет цветов, нет границ, нет цензуры. Поэтому я очень ждал возможность, наконец, увидеть, потрогать, послушать разные павильоны, разные культуры, разные языки, разные традиции. В момент, когда в мире, увы, так много конфликтов, я думаю, что искусство и биеннале служат тому, чтобы снова сближать. Сам факт, что открыты павильоны стран, которые сейчас находятся в конфликте, что они открыты, красивы, молоды, инновационны, – это хороший знак пояснил Сальвини

Ранее американский актер Уиллем Дефо заявил, что ему понравился павильон России на Венецианской биеннале.