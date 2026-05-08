Сенатор Борги: у России и Италии всегда были дружеские отношения

Москва8 мая Вести.У России и Италии всегда были дружеские отношения. Об этом ИС "Вести" во время Венецианской биеннале заявил итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги.

Россия приняла участие в биеннале впервые с 2022 года.

У России и Италии всегда были дружеские отношения. Я всегда настаивал, но меня пока не услышали, например, на том, чтобы возобновить прямые рейсы хотя бы в Бари на праздник Святителя Николая. Святой Николай был святым мира, и это могло бы стать хорошим знаком сказал сенатор

Ранее сообщалось, что Италию обвинили в неуважении к ЕС из-за допуска России на биеннале. По мнению Еврокомиссии, проведение выставки с участием РФ нарушает антироссийские санкции.