Павильон РФ работал на биеннале в Венеции, несмотря на отмену русской культуры Швыдкой: русский павильон на Венецианской биеннале не делал паузы в работе

Москва5 мая Вести.Павильон России на биеннале в Венеции всегда работал, несмотря на отмену русской культуры и искусства за рубежом. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, дирекция Венецианской биеннале предложила создать на базе русского павильона просветительско-образовательный центр.

Когда началась специальная военная операция и начались блокировки вообще русского искусства за рубежом … мы понимали, что в любом случае российский павильон на биеннале должен каким-то образом работать. И мы четыре года тому назад предложили нашим коллегам из Латинской Америки, из Боливии прежде всего, организовать там свою программу, чтобы павильон не был закрыт во время биеннале – это важно. А два года тому назад уже дирекция биеннале предложила нам создать на базе русского павильона образовательный центр…, то есть это была нерусская программа, [но] павильон работал, он был открыт рассказал Швыдкой

Ранее сообщалось, что в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон. В течение нескольких дней на площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Павильон открылся в формате предпоказа по приглашениям, он будет работать до 8 мая, а потом записанные выступления покажут широкой публике на больших экранах.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2022 года. Ее возвращение вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины.