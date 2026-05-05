Москва5 маяВести.Русский павильон в Венеции пользуется популярностью уже несколько недель. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что официально Венецианская биеннале откроется с 9 мая, но с 5 мая на нее уже могут попасть эксперты и журналисты.
Обычно это время, когда концентрируется вся такая публичность того или иного проекта. Я думаю, что русский павильон совсем не обделен вниманием, несколько уже, по-моему, ... недель все только о нем и говорятотметил Швыдкой
По его словам, россияне также смогут увидеть венецианскую программу на Петербургском культурном форуме.
Ранее Швыдкой заметил, что сам факт присутствия РФ, несмотря на огромное количество угроз, на биеннале в Венеции очень важен.