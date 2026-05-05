Швыдкой: русский павильон в Венеции в центре внимания несколько недель

Швыдкой рассказал о популярности русского павильона в Венеции Швыдкой: русский павильон в Венеции в центре внимания несколько недель

Москва5 мая Вести.Русский павильон в Венеции пользуется популярностью уже несколько недель. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что официально Венецианская биеннале откроется с 9 мая, но с 5 мая на нее уже могут попасть эксперты и журналисты.

Обычно это время, когда концентрируется вся такая публичность того или иного проекта. Я думаю, что русский павильон совсем не обделен вниманием, несколько уже, по-моему, ... недель все только о нем и говорят отметил Швыдкой

По его словам, россияне также смогут увидеть венецианскую программу на Петербургском культурном форуме.

Ранее Швыдкой заметил, что сам факт присутствия РФ, несмотря на огромное количество угроз, на биеннале в Венеции очень важен.