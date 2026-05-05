Швыдкой: 9 мая российские артисты отметят в Венеции, и это тоже будет победа

Российские артисты отметят День Победы на Венецианской биеннале, отметил Швыдкой Швыдкой: 9 мая российские артисты отметят в Венеции, и это тоже будет победа

Москва5 мая Вести.Работа российского павильона на Венецианской биеннале пройдет во время празднования Дня Победы, что также является победой для самих артистов в Италии. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, венецианская биеннале является одной из площадок, на которой российская культура должна быть представлена.

Я считаю, что российская культура должна представлять Россию в лучшем и в высшем смысле этого слова. С праздником, с наступающим Днем Великой Победы, который, я думаю, наши артисты отметят в Венеции. И это будет тоже их победа сказал Швыдкой

Ранее сообщалось, что в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон. В течение нескольких дней на площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Павильон открылся в формате предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, а потом записанные выступления покажут широкой публике на больших экранах.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2022 года. Ее возвращение вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины.