Москва5 мая Вести.Международное жюри Венецианской биеннале подало в отставку, так как в его составе преобладали люди, которые осуждают конфликт на Ближнем Востоке. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, в политических и художественных кругах, близких к биеннале, было резкое неприятие того, что в выставке примут участие израильтяне и американцы.

Его уход в отставку связан не только с нами, хотя я мог бы так сказать. Но я думаю, что прежде всего он связан с участием Израиля, потому что в жюри преобладали люди таких взглядов, которые осуждали конфликт на Ближнем Востоке … В кругах близких к биеннале, политических и, прежде всего художественных, было резкое неприятие того, что в биеннале примут участие израильтяне и американцы. Это было, повторю, связано с той новой совершенно геополитической обстановкой, которая образовалась после конфликта с Ираном и со всеми последующими обстоятельствами сообщил Швыдкой

Ранее на сайте выставке сообщалось, что международное жюри Венецианской биеннале искусства объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре. Также Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона.