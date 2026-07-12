Москва12 июл Вести.Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре (ЕАСЕА) может отозвать грант в размере 2 млн евро у Венецианской биеннале, если последует рекомендации Еврокомиссии. Об этом сообщила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

На своей странице в социальной сети X она написала, что ЕАСЕА может прекратить предоставление гранта.

Это следует из тщательной оценки ответов участников биеннале, направленных на обоснование повторного открытия российского павильона написала Вирккунен

Она добавила, что культурные события в Европе, которые получают бюджетное финансирование, должны продвигать демократические ценности.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году.

Конфликт вокруг участия России вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что комиссару и участникам российского павильона поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она "грозит Европе разрушением".

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нападки на российскую делегацию привели к обратному результату: мобилизовались конструктивно мыслящие круги, выступившие за деполитизацию искусства. А те, кто хотел превратить мероприятие в отмену российской культуры, лишь подогрели к ней интерес у мирового сообщества.