Жюри биеннале искусства в Венеции ушло в отставку без объяснения причин

Жюри Венецианской биеннале искусства подало в отставку, не объяснив причины Жюри биеннале искусства в Венеции ушло в отставку без объяснения причин

Москва30 апр Вести.Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства решило уйти в отставку за неделю до начала выставки, сообщается на сайте биеннале.

Несколько дней назад Еврокомиссия лишила биеннале гранта в 2 миллиона евро за приглашение России на мероприятие. Венецианская биеннале должна начаться 6 мая.

…Получены заявления об отставке от международного жюри говорится в сообщении

В коротком сообщении причина отставки не уточняется.

В состав подавшего в отставку жюри входят Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Заппери. Председателем является бразилец Соланж Оливейра Фаркас.

В начале марта стало известно, что Россия после трехлетнего перерыва возобновит свое присутствие на Венецианской биеннале современного искусства в 2026 году. Участие РФ в биеннале спровоцировало полемику на Западе.