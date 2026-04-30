Москва30 апрВести.Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства решило уйти в отставку за неделю до начала выставки, сообщается на сайте биеннале.
Несколько дней назад Еврокомиссия лишила биеннале гранта в 2 миллиона евро за приглашение России на мероприятие. Венецианская биеннале должна начаться 6 мая.
…Получены заявления об отставке от международного жюриговорится в сообщении
В коротком сообщении причина отставки не уточняется.
В состав подавшего в отставку жюри входят Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Заппери. Председателем является бразилец Соланж Оливейра Фаркас.
В начале марта стало известно, что Россия после трехлетнего перерыва возобновит свое присутствие на Венецианской биеннале современного искусства в 2026 году. Участие РФ в биеннале спровоцировало полемику на Западе.