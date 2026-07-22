Российский павильон стал причиной спора Венецианской биеннале и Евросоюза Венецианская биеннале обжалует уменьшение финансирования от ЕС

Москва22 июл Вести.Руководство Венецианской биеннале намерено оспорить решение Европейского союза об отзыве гранта в размере 2 млн евро из-за открытия российского павильона. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

Администрация выставки заявила, что решение Еврокомиссии вынуждает ее предпринять дальнейшие шаги, в том числе защищать свои права на всех соответствующих площадках.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2022 года. Ее возвращение вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что комиссару и участникам российского павильона поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она "грозит Европе разрушением".