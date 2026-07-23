Москва23 июл Вести.Решение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 млн евро из-за открытия российского павильона – абсолютно незаконная процедура, заявила комиссар павильона России на Венецианской биеннале, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Анастасия Карнеева в интервью ИС "Вести".

Абсолютно незаконно проведена эта процедура, не было обнаружено никаких нарушений, то есть до такой степени, что Европейская комиссия пытается оперировать к биеннале предыдущим… Что касается людей, нам помогали буквально все. Люди, которые монтировались рядом, проходили к нам, если не могли нам помогать физически, они поддерживали добрым словом, говорили, что культура должна быть в автономной