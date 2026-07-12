Москва12 июл Вести.Планы Еврокомиссии (ЕК) прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за допуска России – неприемлемая цензура, противоречащая принципам, на которых был основан Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент области Венето, где находится Венеция, Альберто Стефани.

Он напомнил, что ЕС создавался "на руинах Второй мировой войны", а его главной целью была гарантия мира между народами и содействие экономическому развитию и процветанию. Навязывание единообразия взглядов противоречит этим принципам.

Поэтому я считаю неприемлемой цензуру, навязанную через социальные сети вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен после беспрецедентной кампании нападок на автономию одного из самых авторитетных культурных институтов мира и страны, которая его принимает сказал Стефани

Глава Венето подчеркнул, что культура всегда была пространством для диалога даже в самые сложные периоды, поэтому сейчас не должна становиться объектом для цензуры и шантажа.

Он также предположил, что в будущем на занятия культурной деятельностью необходимо будет получать разрешение. Причем, "что особенно опасно", не исключено, что выдавать его будет орган, не избираемый гражданами напрямую.