FT: ЕК обвинила Италию в неуважении из-за допуска РФ к биеннале в Венеции

Италию обвинили в неуважении к ЕС из-за допуска России на Венецианскую биеннале FT: ЕК обвинила Италию в неуважении из-за допуска РФ к биеннале в Венеции

Москва6 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) направила организаторам Венецианской биеннале и правительству Италии письма, в которых обвинила Рим в неуважении общеевропейских ценностей. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Как отмечает газета, позиция ЕК заключается в том, что проведение международной выставки с участием российского павильона нарушает санкции против РФ, введенные объединением.

Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС говорится в публикации со ссылкой на письма от агентства культуры ЕК

Россия принимает участие в Венецианской биеннале впервые после четырехлетнего перерыва.

Конфликт вокруг этого решения вспыхнул после того, как министерство культуры Италии заявило, что руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия РФ. В ответ на это ЕК приостановила финансирование биеннале в размере 2 миллионов евро.

При этом спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что лишение гранта на такую сумму для биеннале в Венеции не критично.