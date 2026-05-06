Москва6 маяВести.Еврокомиссия (ЕК) направила организаторам Венецианской биеннале и правительству Италии письма, в которых обвинила Рим в неуважении общеевропейских ценностей. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
Как отмечает газета, позиция ЕК заключается в том, что проведение международной выставки с участием российского павильона нарушает санкции против РФ, введенные объединением.
Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕСговорится в публикации со ссылкой на письма от агентства культуры ЕК
Россия принимает участие в Венецианской биеннале впервые после четырехлетнего перерыва.
Конфликт вокруг этого решения вспыхнул после того, как министерство культуры Италии заявило, что руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия РФ. В ответ на это ЕК приостановила финансирование биеннале в размере 2 миллионов евро.
При этом спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что лишение гранта на такую сумму для биеннале в Венеции не критично.