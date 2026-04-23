ЕК заявила о лишении Венецианской биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение РФ

ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России ЕК заявила о лишении Венецианской биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение РФ

Москва23 апр Вести.Европейская комиссия приняла решение лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за приглашение России на мероприятие. Об этом в ходе брифинга заявил представитель ЕК Тома Ренье.

По его словам, Еврокомиссия осуждает решение итальянской стороны открыть российский павильон на мероприятии.

Я могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма [правительству Италии и организаторам биеннале] о решении прекратить предоставление гранта в 2 миллиона евро сказал Ренье

В начале марта стало известно, что Россия после трехлетнего перерыва возобновит свое присутствие на Венецианской биеннале современного искусства в 2026 году. При этом Еврокомиссия пригрозила приостановить финансирование выставки, если Россия будет допущена к участию.

Как рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, российский павильон объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и других стран. Вместе с тем Швыдкой не исключил, что во время Венецианской биеннале возможны различные политические акции.