Москва23 апрВести.Европейская комиссия приняла решение лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за приглашение России на мероприятие. Об этом в ходе брифинга заявил представитель ЕК Тома Ренье.
По его словам, Еврокомиссия осуждает решение итальянской стороны открыть российский павильон на мероприятии.
Я могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма [правительству Италии и организаторам биеннале] о решении прекратить предоставление гранта в 2 миллиона евросказал Ренье
В начале марта стало известно, что Россия после трехлетнего перерыва возобновит свое присутствие на Венецианской биеннале современного искусства в 2026 году. При этом Еврокомиссия пригрозила приостановить финансирование выставки, если Россия будет допущена к участию.
Как рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, российский павильон объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и других стран. Вместе с тем Швыдкой не исключил, что во время Венецианской биеннале возможны различные политические акции.