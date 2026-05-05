Швыдкой заявил, что лишение 2 млн евро для биеннале некритично Швыдкой: лишение 2 млн евро для биеннале некритично

Москва5 мая Вести.Лишение гранта Еврокомиссии в размере двух миллионов евро некритично для Венецианской биеннале. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, экономика биеннале достаточно устойчива.

А то, что Еврокомиссия лишила биеннале такой поддержки, это звучит действительно очень серьезно … Но я думаю, что для бюджета биеннале это некритичная сумма сказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Ранее Швыдкой заявил, что россияне смогут увидеть венецианскую программу на Петербургском культурном форуме.