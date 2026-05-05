Москва5 маяВести.Лишение гранта Еврокомиссии в размере двух миллионов евро некритично для Венецианской биеннале. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, экономика биеннале достаточно устойчива.
А то, что Еврокомиссия лишила биеннале такой поддержки, это звучит действительно очень серьезно … Но я думаю, что для бюджета биеннале это некритичная суммасказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству
Ранее Швыдкой заявил, что россияне смогут увидеть венецианскую программу на Петербургском культурном форуме.