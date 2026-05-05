Швыдкой заявил, что россияне увидят венецианскую программу в Санкт-Петербурге Швыдкой: россияне смогут увидеть венецианскую программу в Санкт-Петербурге

Москва5 мая Вести.Россияне смогут увидеть венецианскую программу на Петербургском культурном форуме. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года.

Мы планировали … с министерством культуры, что мы покажем эту программу в рамках Петербургского культурного форума, потому что столько … разговоров вокруг этой программы, что повторить ее, наверное, было бы не грех. И очень хочется, чтобы это увидели российские граждане, российские зрители, ну и все, кто приедет на Петербургский культурный форум сказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Ранее Михаил Швыдкой заявил, что Россия на Венецианской биеннале представляет не только русский, но и большой мир.