Швыдкой попал под санкции за подготовку русской программы в Венеции Швыдкого объявили персоной нон грата за подготовку русской программы в Венеции

Москва5 мая Вести.Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой попал под европейские санкции за подготовку русской программы в Венеции. Об этом он рассказал ИС "Вести".

При этом участие в русской программе в Венеции означает мировое признание артиста, заметил Швыдкой.

Я вот недавно буквально сначала попал под украинские санкции, а потом был объявлен персоной нон грата в Латвии с запретом на въезд на неопределенное время. Это было в апреле месяце. А формулировка одна - за подготовку русской программы на Венецианском биеннале сказал он

Швыдкой также выразил благодарность российским деятелям культуры, которые не испугались угроз и негативных последствий, и поехали, чтобы принять участие в мероприятии.

Ранее он сообщил, что павильон объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и других стран.