Москва5 мая Вести.Убрать русскую культуру с мировых площадок невозможно и бессмысленно. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, случай с Венецианской биеннале здесь очень показательный.

С одной стороны, невероятное политическое давление, невероятное желание убрать русскую культуру с мировой площадки. А с другой стороны, понимание того, что это сделать … невозможно, … бессмысленно. Потому что все-таки мы представляем действительно тот уровень культуры, который востребован в мире, который необходим для широкой аудитории. Искусство никогда не пропагандирует войну. Искусство всегда пытается гармонизировать мир. Искусство всегда открывает путь от сердца к сердцу … Этот проект - такое послание миру о том, что мир разнообразен, мир богат очень, и несмотря на то, что темы биеннале в минорных тонах, все равно это искусство, которое несет людям в душу успокоение и гармонию … Наше участие в биеннале, я думаю, это очень важный шаг, потому что эта программа сделает мир лучше. Я в этом глубоко уверен