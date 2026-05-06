Швыдкой заявил, что российская культура никогда не пропагандирует войну Швыдкой: российская культура никогда не пропагандирует войну

Москва6 мая Вести.Культура никогда не пропагандирует войну, она только может говорить о людях, которые сражаются в разного рода военных конфликтах. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, российские деятели искусства показывают, что мир требует гармонии и понимания других.

На самом деле культура никогда не пропагандирует войну. Она может говорить о людях, которые сражаются на фронтах и в разного рода военных конфликтах, но искусство никогда не пропагандирует войну. И мы не пропагандируем войну в данном случае и ни в каких случаях. Мы говорим о том, что этот мир требует гармонии и понимания других объяснил свою точку зрения Швыдкой

Ранее Михаил Швыдкой заявил, комментируя ситуацию с Венецианским биеннале, что убирать русскую культуру с мировых площадок невозможно и бессмысленно.