Швыдкой назвал большой ошибкой позицию Европы о зависимости культуры от политики Швыдкой: культура Европы управляется и зависит от политики – это большая ошибка

Москва6 мая Вести.В Европе доминируют совершенно не те культурные ценности, которых она ранее придерживалась. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

Он назвал большой ошибкой позицию европейцев, что культура должна управляться и зависеть от политики.

Европейцы пошли на очень для себя опасный шаг, с моей точки зрения, недальновидный. Европейцы всегда говорили о том, что культура выше политики, мы на этом строили отношения всегда… Сегодня европейцы говорят, что культура управляется политикой и зависит от политики. И я думаю, что это большая ошибка, стратегическая – наперед… В Европе сегодня доминируют совершенно не те ценности, которых они придерживались еще там 10, 15, 20 лет тому назад сказал Швыдкой

Ранее Швыдкой заявил, что на сегодняшний день Россия сохраняет ценности европейской культуры и должна вести диалог со всеми странами.