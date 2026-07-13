Попытки перечеркнуть российскую культуру на Западе печальны, считает Песков Песков назвал печальным явлением попытки задавить российскую культуру на Западе

Москва13 июл Вести.Попытки задавить проявления российской культуры на Западе представляют собой печальное явление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что попытки задавить российскую культуру и любые ее проявления на Западе "имеют место повсеместно".

Это печальное явление - попытки перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская культура всегда являлась источником взаимного обогащения как для самой России, так и для других государств.

Ранее исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен сообщила, что Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре может отозвать грант в размере 2 миллионов евро у Венецианской биеннале. Такой шаг, по ее словам, связан с мнениями участников биеннале относительно повторного открытия российского павильона.

Президент области Венето Альберто Стефани назвал планы ЕК по прекращению финансирования Венецианской биеннале из-за участия России неприемлемой цензурой, противоречащей принципам Евросоюза.