Москва13 июлВести.Попытки задавить проявления российской культуры на Западе представляют собой печальное явление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что попытки задавить российскую культуру и любые ее проявления на Западе "имеют место повсеместно".
Это печальное явление - попытки перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Землесказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская культура всегда являлась источником взаимного обогащения как для самой России, так и для других государств.
Ранее исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен сообщила, что Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре может отозвать грант в размере 2 миллионов евро у Венецианской биеннале. Такой шаг, по ее словам, связан с мнениями участников биеннале относительно повторного открытия российского павильона.
Президент области Венето Альберто Стефани назвал планы ЕК по прекращению финансирования Венецианской биеннале из-за участия России неприемлемой цензурой, противоречащей принципам Евросоюза.