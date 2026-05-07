Песков: на Западе много далеких от разумности заявлений с обвинениями РФ

В Кремле не считают нужным комментировать бездоказательные обвинения Песков: на Западе много далеких от разумности заявлений с обвинениями РФ

Москва7 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время на Западе публикуется множество странной и бездоказательной информации, содержащей обвинения в адрес России.

Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения европейских политиков, которые заявляли о якобы попытках покушения со стороны РФ на российских политических эмигрантов и украинских активистов.

По его словам, такие сообщения не основаны ни на чем, не содержат аргументов и доказательств и в целом далеки от разумности.

Но в каждой такой информации содержится обвинение в адрес нашей страны подчеркнул Песков

Он также отметил, что Кремль не считает нужным комментировать подобные публикации.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что России следует подготовиться к провокациям любого рода накануне Дня Победы.