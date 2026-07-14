Песков: Москва не приемлет обвинений Европы о причастности России к кибератакам

В Кремле отреагировали на обвинения Европы о якобы причастности РФ к кибератакам Песков: Москва не приемлет обвинений Европы о причастности России к кибератакам

Москва14 июл Вести.Москва не приемлет обвинений со стороны Европы в причастности к так называемым российским кибератакам. Об этом в ходе брифинга в Кремле заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, эти обвинения звучат голословно, поскольку Европа никогда не предоставляет никаких доказательств.

Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности сказал Песков

Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников ГРУ, якобы причастных к кибероперациям против Лондона, и военно-аналитического центра "Рыбарь". В министерстве иностранных дел России, комментируя решение британских властей, подчеркнули, что Москва ответит Лондону на расширение санкционного списка.