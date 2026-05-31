Песков: Европа пересекла все, что можно было пересечь

Москва31 мая Вести.Европа пересекла все, что можно было пересечь. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя претензии ЕС по дронам.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в инциденте с дроном на территории Румынии, заявив, что Москва "перешла еще одну красную линию".

Они [в ЕС] пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать. Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное — это производное. Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии" заметил по этому поводу Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости готова провести экспертизу обломков беспилотника, упавшего в Румынии.