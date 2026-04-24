Песков: политики Европы безлики, но свои Жириновские есть везде

"Свои Жириновские есть везде": Песков высказался о политиках Европы Песков: политики Европы безлики, но свои Жириновские есть везде

Москва24 апр Вести.Текущее поколение политиков Европы безлико, но яркие личности, подобные лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, есть и там, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: не нужно думать, что Россия "избалована", а Европа - нет, поскольку "общества очень похожи".

Сейчас просто [в Европе] поколение такое безликое в основном. Но там тоже много ярких политиков… Везде есть свои и Жириновские сказал Песков

Ранее Песков сообщил, что Европа пока отказывается от диалога с Россией, хотя Москва к нему готова. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми европейскими государствами.