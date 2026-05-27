Песков: ЕС лишь имитирует желание вести переговоры по украинскому вопросу

Москва27 мая Вести.Представители стран Европейского союза только имитируют желание вести переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность заявил Песков

Ранее в Госдуме отмечали, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан мог бы быть приемлемым для России кандидатом на роль переговорщика от Европейского союза.

Песков в среду говорил о готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с европейцами. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера, без европейцев обсуждать архитектуру безопасности в Европе невозможно.