Журова заявила, что считает приемлемым кандидатом в переговорщики от ЕС Орбана

Москва26 мая Вести.Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан мог бы быть приемлемым для России кандидатом на роль переговорщика от Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии "Газете.Ru".

По мнению депутата, бывший премьер-министр Венгрии смог бы "нормально разговаривать" с российским президентом Владимиром Путиным, а также верно, объективно и четко доносить информацию до ЕС.

Вместе с тем Журова выразила предположение, что Евросоюз вряд ли выберет Орбана.

Ранее издание Politico назвало нескольких возможных представителей ЕС для переговоров с Россией. В свою очередь политолог Илья Гращенков предположил, что наиболее реалистичный кандидат на роль переговорщика – президент Финляндии Александр Стубб.