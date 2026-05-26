Москва26 маяВести.Глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассматриваются в качестве возможных представителей Европы на потенциальных переговорах с Россией. Об этом сообщает газета Politico.
По данным издания, эти кандидатуры обсуждаются в дополнение к ранее упоминавшимся политикам. Ранее Politico сообщало, что представлять Европу в возможном диалоге с Москвой могли бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер-министр Италии Марио Драги.
Как отмечает газета, возможность прямых контактов с Россией главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза могут обсудить на неформальной встрече, которая пройдет на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Москвой, заявил, что лично ему был бы ближе бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что выбор переговорщика является делом самих европейских стран.