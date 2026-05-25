Политик Мема: переговоры с РФ от Европы должен вести оппонент фон дер Ляйен

Политик Мема рассказал, кто подошел бы на эту роль переговорщика с РФ от Европы Политик Мема: переговоры с РФ от Европы должен вести оппонент фон дер Ляйен

Москва25 мая Вести.Возможные переговоры с Россией от имени европейских лидеров должен вести оппонент главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В числе возможных политических противников председателя ЕК он назвал бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса.

Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, потому что именно эта элита продвигала войну против России сказал собеседник РИА Новости

18 мая издание Politico опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальных переговорах с Россией. Среди них были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Оценивая возможности финского политика справиться с этой обязанностью, Мема отметил, что Стубб "оторван от реальности".

До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.