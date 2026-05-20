Политик Мема: Стубб — "ястреб" и неподходящий кандидат в переговорщики с РФ

Москва20 мая Вести.Предложение сделать президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком с Россией от имени ЕС не соответствует актуальным политическим реалиям. Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он выразил сомнения в способности Стубба и других кандидатов, среди которых ранее упоминалась глава евродипломатии Кая Каллас, вести переговоры с Москвой в условиях одного из крупнейших со времен Второй мировой войны кризисов в отношениях между Европой и Россией.

Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности сказал Мема в разговоре с РИА Новости

Политик также охарактеризовал Стубба как "самого экстремистски и атлантистски настроенного президента в истории Финляндии".

Собеседник агентства напомнил, что финский президента выступает за увеличение военной поддержки Украины, а американский сенатор Линдси Грэм (внесен России в список террористов и экстремистов) высказывался в поддержку жесткой позиции Стубба в отношении России.

Я работал в штабе президентской кампании Пекки Хаависто, его оппонента. Хаависто был бы более пацифистским президентом. Стубб — его полная противоположность, он "ястреб" добавил Мема

18 мая издание Politico опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальных переговорах с Россией. Среди них были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.