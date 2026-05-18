Politico: Эйде или Джайшанкар могут претендовать на роль переговорщика от ЕС

Москва18 мая Вести.Европейское издание Politico назвало главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара одними из возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от Евросоюза.

По данным издания, представителем Европы в таком диалоге может стать не только политик из стран ЕС.

Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами говорится в публикации

Ранее газета писала, что глава евродипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с РФ.