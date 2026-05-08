Москва8 мая Вести.Евросоюз может выбрать главу правительства Словакии Роберта Фицо на роль переговорщика в будущих контактах с Москвой из-за его уважительной позиции. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Фицо также продемонстрировал уважение к позиции Москвы по вопросу Украины. У ЕС больше нет лидеров, которые способны на диалог, считает Светов.

Вдруг европейцы заговорили, что надо договариваться с Москвой. А кто будет выступать в роли переговорщика? По логике вещей есть Кая Каллас, верховный комиссар по внешней политике, но они прекрасно понимают, что с ней мы не будем разговаривать… сказал Светов

Несмотря на то, что Евросоюз осуждал Фицо за контакты с президентом России Владимиром Путиным, политики ждут, что диалог продолжится.

Именно у Фицо есть канал взаимодействия с Москвой. Он действует из какой логики? Украина — сосед Словакии, и это не изменится, и неважно, будет ли там еще руководить [Владимир] Зеленский или нет. То же самое мы пытаемся донести до прибалтов или финнов, но они этого не понимают подчеркнул Светов

Ранее СМИ заявили, что Фицо во время визита в Москву в рамках празднования Дня Победы передаст Путину письмо, написанное в Киеве. Светов также предположил, что в послании будет содержаться инициатива по обмену пленными.