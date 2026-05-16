Москва16 маяВести.Роль посредника в диалоге между Европейским союзом и РФ должен выполнять человек, обладающий глубоким пониманием российского менталитета. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава кабинета министров пояснил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован во взаимодействии с переговорщиком, который знаком с культурными и ментальными особенностями России, передает телеканал ТА3.
Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душуподчеркнул Фицо в ходе пресс-конференции в Гандлове
По мнению премьера, было бы ошибкой поручать миссию по мирному урегулированию украинского кризиса человеку, не имеющему ни малейшего представления о России.
Он также призвал европейских политиков вернуться к практике стабильного дипломатического общения с РФ вместо попыток выяснять в кулуарах подробности переговоров с Путиным.
Фицо и Путин встретились 9 мая в Москве. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие двух стран в разных сферах, а также экономическое сотрудничество и украинский конфликт.