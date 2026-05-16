Фицо: посредником в переговорах ЕС с РФ должен стать понимающий русскую душу

Москва16 мая Вести.Роль посредника в диалоге между Европейским союзом и РФ должен выполнять человек, обладающий глубоким пониманием российского менталитета. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава кабинета министров пояснил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован во взаимодействии с переговорщиком, который знаком с культурными и ментальными особенностями России, передает телеканал ТА3.

Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу подчеркнул Фицо в ходе пресс-конференции в Гандлове

По мнению премьера, было бы ошибкой поручать миссию по мирному урегулированию украинского кризиса человеку, не имеющему ни малейшего представления о России.

Он также призвал европейских политиков вернуться к практике стабильного дипломатического общения с РФ вместо попыток выяснять в кулуарах подробности переговоров с Путиным.

Фицо и Путин встретились 9 мая в Москве. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие двух стран в разных сферах, а также экономическое сотрудничество и украинский конфликт.