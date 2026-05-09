Ушаков: на встрече Путина и Фицо поднималась тема по Украине

Путин в ходе переговоров обсудил с Фицо урегулирование украинского конфликта Ушаков: на встрече Путина и Фицо поднималась тема по Украине

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудил тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фицо проинформировал российского лидера о своих недавних контактах с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов сказал Ушаков журналистам

Зеленский высказал Фицо свои оценки по нынешней ситуации, однако никаких посланий Путину от него президент Словакии не передавал.

Ранее словацкий премьер выразил надежду на воссоздание нормальных отношений с Россией.