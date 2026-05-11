Москва11 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену о своей поездке в Москву и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Словакии.

Как уточняется, темой беседы был и визит на торжества, посвященные Дню Победы, и содержание переговоров с главой российского государства.

Ранее Фицо заявил, что готов к значительному интересу по поводу своей поездки в Москву на 9 Мая со стороны глав европейских стран.

На встрече с Владимиром Путиным словацкий премьер заявил о поддержке "взаимовыгодных дружественных отношений" и посетовал, что между странами снова возникает "железный занавес". По словам Фицо, встреча с президентом РФ прошла очень хорошо.