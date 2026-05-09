Премьер Словакии Фицо прибыл в Кремль на прием в честь Дня Победы

Москва9 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей в честь 9 Мая. На лацкане его пиджака надета георгиевская ленточка.

В приеме участвуют и другие зарубежные гости, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Фицо прибыл в Москву накануне вечером, 8 мая.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что лидерам ЕС следовало взять с Фицо пример и прилететь в Москву на 9 Мая. По его словам, словацкий премьер поступил верно, "наплевав на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы".