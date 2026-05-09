Фицо передал Путину, что Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Фицо заявил, что сообщил Путину о готовности Зеленского встретиться

Москва9 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с руководством России. Такую информацию премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита в Москву.

Глава правительства Словакии раскрыл детали своего диалога с российским лидером в ходе своего видеообращения, которе было опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Он [Зеленский] в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате пояснил Фицо

Он добавил, что Путин ответил на это послание: "если Зеленский действительно заинтересован во встрече, то должен позвонить в Кремль".

Фицо посетил Москву во время празднования Дня Победы. Премьер провел переговоры с Путиным в Кремле, в ходе которых обсуждалось, в том числе, урегулирование конфликта на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пригрозил Фицо тем, что после возвращения в Европу словацкого премьера ждет серьезный разговор о его поездке в Москву на 9 Мая.