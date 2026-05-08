Москва8 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передал президенту РФ Владимиру Путину послание от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что у словацкого лидера пока не было возможности поговорить с главой России.
Встречи пока не былосказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передано ли уже послание
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что конфликт на Украине близится к завершению.
Лидер Словакии уже прибыл в Россию с визитом. Недавно он принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.