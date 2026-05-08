В Кремле сообщили, что пока не получали послание Зеленского от Фицо

Москва8 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передал президенту РФ Владимиру Путину послание от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что у словацкого лидера пока не было возможности поговорить с главой России.

Встречи пока не было сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передано ли уже послание

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что конфликт на Украине близится к завершению.

Лидер Словакии уже прибыл в Россию с визитом. Недавно он принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.