Москва4 июнВести.Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с содержанием открытого письма главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам Пескова, Зеленский опубликовал свое открытое письмо в тот момент, когда у российского президента была встреча с руководителями международных информационных агентств.
Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомитьсясказал Песков
На уточняющий вопрос, ознакомился ли Песков с содержанием письма, он ответил положительно.
Я имел возможность… Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита с президентом Узбекистанаотметил пресс-секретарь
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.