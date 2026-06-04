Песков: Путин пока не ознакомился с письмом Зеленского

Песков прокомментировал открытое письмо Зеленского Путину Песков: Путин пока не ознакомился с письмом Зеленского

Москва4 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с содержанием открытого письма главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Пескова, Зеленский опубликовал свое открытое письмо в тот момент, когда у российского президента была встреча с руководителями международных информационных агентств.

Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться сказал Песков

На уточняющий вопрос, ознакомился ли Песков с содержанием письма, он ответил положительно.

Я имел возможность… Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита с президентом Узбекистана отметил пресс-секретарь

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.