Москва4 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.

Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь, пока будут вестись переговоры.

В своем обращении лидер киевского режима отметил, что Киев готов к переговорам, которые гарантировали бы, что в будущем в регионе не вспыхнет новый конфликт.

По его словам, Киев готов пойти на прекращение огня, за чем могли бы проследить США.

Кроме того, Украина согласна на обмен военнопленными по принципу "всех на всех".

Ранее киевский лидер сообщил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.