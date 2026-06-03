Москва3 июнВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.
Его слова приводят украинские СМИ. По словам Зеленского, завершить украинский кризис можно только путем диалога.
И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить этот конфликтсказал он
Ранее Зеленский заявил, что "окно возможностей" для переговоров между Россией и Украиной будет открыто до следующей зимы.