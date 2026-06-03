Зеленский: я готов лично встретиться с Путиным для переговоров

Зеленский в очередной раз заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский: я готов лично встретиться с Путиным для переговоров

Москва3 июн Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.

Его слова приводят украинские СМИ. По словам Зеленского, завершить украинский кризис можно только путем диалога.

И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить этот конфликт сказал он

Ранее Зеленский заявил, что "окно возможностей" для переговоров между Россией и Украиной будет открыто до следующей зимы.