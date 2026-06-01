Зеленский заявил об "окне возможностей" для переговоров с РФ

Зеленский считает, что окно возможностей для переговоров открыто до зимы

Москва1 июн Вести.Существует "окно возможностей" для переговоров между Россией и Украиной – оно будет открыто до наступления следующей зимы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, необходимо найти способ провести переговоры до этого срока. Однако Зеленский считает, что все будет зависеть от давления на Москву.

До зимы … нам нужно найти способ, дипломатический способ, сесть за стол переговоров сказал он

Зеленский также высказался о возможном формате участия европейских стран в урегулировании конфликта. Он считает, что Великобритания, Франция и Германия могли бы представлять Европу на потенциальных переговорах.

Кроме того, Зеленский отметил стремление Турции к посредничеству и успехи в обмене военнопленными при участии Анкары.

Ранее Зеленский предположил, что горячая фаза боевых действий может завершиться до ноября. Эксперты связали его прогноз с желанием киевского режима пережить зиму без перебоев с электричеством и дождаться промежуточных выборов в Конгресс США.