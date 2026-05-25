Зеленский заявил о планах завершить горячую фазу боевых действий до ноября

Москва25 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует завершить горячую фазу боевых действий до ноября. Об этом рассказала народный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

В своем Telegram-канале она опубликовала пост по итогам встречи Зеленского с членами фракции.

Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу сообщила она

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к полноформатным мирным переговорам Зеленский должен отдать приказ ВСУ покинуть Донбасс и территории российских регионов.