Москва25 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует завершить горячую фазу боевых действий до ноября. Об этом рассказала народный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
В своем Telegram-канале она опубликовала пост по итогам встречи Зеленского с членами фракции.
Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазусообщила она
13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к полноформатным мирным переговорам Зеленский должен отдать приказ ВСУ покинуть Донбасс и территории российских регионов.