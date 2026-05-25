На Украине ожидают делегацию из США в ближайшее время Депутат Василевская-Смаглюк: Зеленский заявил о скором визите делегации из США

Москва25 мая Вести.В ближайшее время на Украине ожидают визит делегации США для обсуждения мирного процесса. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на слова главы киевского режима Владимира Зеленского.

По ее словам, в ходе встречи с членами фракции Зеленский заявил, что рассматривается возможность до ноября при условии предоставления гарантий безопасности завершить горячую фазу.

Владимир Зеленский сказал, что от Европы ожидается, кто сейчас будет модератором мирного трека от них, а также, что мы ожидаем делегацию из США в ближайшее время написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале

Ранее европейское издание Politico назвало главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара одними из возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от Евросоюза.