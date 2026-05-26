Зеленский: Украина остро нуждается в военной помощи со стороны США

Москва26 мая Вести.Украине крайне необходима военная помощь со стороны США, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Трудности с поставками средств противоракетной обороны (ПРО) на Украину связаны с их дефицитом в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отметил Зеленский.

Что касается защиты неба. Мы говорим со всеми партнерами по этому поводу. К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства средств противоракетной обороны. Европа помогает нам деньги. Но очень необходимо и лидерство Соединенных Штатов заявил Зеленский

Между тем народный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Зеленский планирует завершить горячую фазу конфликта до ноября 2026 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к полноценным мирным переговорам Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) покинуть Донбасс и территории российских регионов.