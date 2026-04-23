Москва23 апрВести.Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести иностранные войска на Украину. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, размещение иностранного воинского контингента на территории Украины остановит продвижение ВС РФ.
Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителейзаявил Зеленский
Также в интервью CNN Зеленский призвал Вашингтон не забывать об Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон должен прилагать усилия по урегулированию двух конфликтов одновременно.