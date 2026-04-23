Зеленский заявил о необходимости разместить иностранные войска на Украине

Москва23 апр Вести.Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести иностранные войска на Украину. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, размещение иностранного воинского контингента на территории Украины остановит продвижение ВС РФ.

Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей заявил Зеленский

Также в интервью CNN Зеленский призвал Вашингтон не забывать об Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон должен прилагать усилия по урегулированию двух конфликтов одновременно.