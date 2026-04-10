Зеленский: у Украины с военными базами США будет меньше рисков

Москва10 апр Вести.Киев рассматривает возможность размещения на территории Украины американских и европейских военных баз в рамках гарантий безопасности, заявил журналистам Владимир Зеленский.

Он считает, что так угрозы стране будут минимальными.

Если на Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше сказал Зеленский, которого цитирую украинские СМИ

По словам главы киевского режима, в перечень гарантий безопасности также должны войти поставки западных систем противовоздушной обороны и стабильное финансирование украинской армии. Он добавил, что Киев представит партнерам собственное видение таких мер, после чего будет ждать изложения ими их позиции.

Зеленский также предрек Украине тяжелое лето. Он уверен, что стране грозит напряженный весенне-летний период как в дипломатии, так и на поле боя.