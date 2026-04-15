В Крыму высказались об инициативе Зеленского построить зарубежные военные базы

Москва15 апр Вести.Идею главы киевского режима Владимира Зеленского о размещении иностранных военных базах на территории Украины назвали бредом сумасшедшего.

Зеленский выступил за размещение иностранных западных военных баз на территории Украины, как "надежных гарантий безопасности".

Это не более чем бред сумасшедшего. Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности сказал РИА Новости Олег Бондаренко, глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина"

По его словам, заявление Зеленского не выдерживает никакой критики и показывает его неспособность мыслить созидательно и во имя приближения мира для Украины.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил, что Вашингтон и крупнейшие европейские столицы прорабатывают создание нового военного альянса, центральную роль в котором отводят Киеву.

По словам главы российской дипломатии, сейчас вместо втягивания Украины в НАТО продвигается концепция параллельной военной структуры. Ключевым лоббистом инициативы Лавров назвал бывшего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.